В Черновцах раздался мощный взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

С дома эвакуировали жителей. / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре Черновцов произошел взрыв газа в многоэтажке. В результате два человека получили ранения.
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В центре Черновцов произошел взрыв газа в многоэтажке. В результате два человека получили ранения.
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