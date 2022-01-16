В Черновцах раздался мощный взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие

#человек_сего_дня

16 января. Рэй Макфолл. Сегодня - Всемирный день The Beatles, музыкального символа ХХ века. Почему именно эту дату ЮНЕСКО привязала к празднику в честь “жуков” и причем здесь Рэй Макфолл?

На встречу с героем!