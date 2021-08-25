Гибель бойца ВСУ на День Независимости – что известно о погибшем (фото)

24 августа на Донбассе был убит старший сержант Вячеслав Питько

Вячеслав Питько прослужил на передовой более шести лет / Коллаж "Сегодня"

Убитым на Донбассе в День Независимости, 24 августа, оказался старший сержант Вячеслав Питько из Краматорска.

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Об этом сообщил штаб оперативно-тактической группировки "Восток".

"С грустью сообщаем, что вчера, во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов", – сказано в официальном сообщении.

Судя по фотографиям на странице в Фейсбуке Вячеслава, на передовой он был минимум с 2015 года

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Командование также отмечает, что Вячеслав достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.

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