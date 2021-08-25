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Гибель бойца ВСУ на День Независимости – что известно о погибшем (фото)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 августа, 18:57
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24 августа на Донбассе был убит старший сержант Вячеслав Питько
Вячеслав Питько прослужил на передовой более шести лет / Коллаж "Сегодня"
Вячеслав Питько прослужил на передовой более шести лет / Коллаж "Сегодня"

Убитым на Донбассе в День Независимости, 24 августа, оказался старший сержант Вячеслав Питько из Краматорска.

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Об этом сообщил штаб оперативно-тактической группировки "Восток".

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"С грустью сообщаем, что вчера, во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов", – сказано в официальном сообщении.

Судя по фотографиям на странице в Фейсбуке Вячеслава, на передовой он был минимум с 2015 года
Судя по фотографиям на странице в Фейсбуке Вячеслава, на передовой он был минимум с 2015 года

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Командование также отмечает, что Вячеслав достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.

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Практически ежедневно с востока Украины приходят сообщения о новых погибших в результате обстрелов позиций украинской армии.

  • 23 августа во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб младший сержант Александр Васильевич Аксенов.
  • 22 августа боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов.
  • 19 августа, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня – в результате обстрелов погиб украинский военный.
  • 16 августа вблизи Причепиловки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня погиб 26-летний солдат Артем Мазур из Кировоградской области.

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