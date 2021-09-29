В детдоме Луцка произошла вспышка COVID-19 и талибы обвинили США в нарушении суверенитета "Исламского эмирата Афганистан" – главные новости за ночь

В детдоме 17 детей были госпитализированы, чтоб изолировать их от здоровых, исламисты призвали Вашингтон не нарушать международное право

Четыре медсестры и няни, заразившиеся COVID-19, лечатся дома, а у талибов на "вооружении" брошенная американская военная техника. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В детдоме Луцка произошла вспышка COVID-19: госпитализированы дети

В Волынском областном специализированном доме ребенка произошла вспышка коронавируса. Заболели половина воспитанников и несколько работников. В результате вспышки заболели 17 из 34 воспитанников детдома, а также несколько его работников.

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Четыре медсестры и няни, заразившиеся COVID-19, лечатся дома. Коллаж "Сегодня".

Убийство сотрудника КГБ с разных ракурсов – белорусские СМИ опубликовали странное видео

Белорусские СМИ распространили странное видео убийства сотрудника КГБ во время штурма квартиры, где находились подозреваемые в террористической деятельности. СМИ пишут, что это произошло в Минске. Стрелявший якобы был убит ответным огнём. а убитого звали Зельцер Андрей Юрьевич, ему было 32 года, работал в EPAM Systems (IT-компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Беларуси).

Не совсем понятно кто и зачем снимал самого стрелка в момент выстрела изнутри квартиры. Коллаж "Сегодня".

Талибы обвинили США в нарушении суверенитета "Исламского эмирата Афганистан"

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Представители движения "Талибан", которые захватили в августе власть, обвинили США в том, что американские беспилотники незаконно вторглись в воздушное пространство Афганистана.

Остались жена и двое детей: стало известно имя погибшего на Донбассе военного

На Донбассе 26 сентября при выполнении боевого задания погиб старший солдат, командир боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Молостов. У него остались жена и двое детей. 49-летний боец погиб 26 сентября во время выполнения боевого задания в зоне проведения ООС. Церемония прощания с украинским воином пройдет 29 сентября в 12:00 в селе Новоалександровка Сахновщинского сельсовета.