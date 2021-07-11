В фильме Черная вдова со Скарлетт Йоханссон показали Евромайдан

Режиссер супергеройской ленты показал титры на фоне кадров с Революции достоинства в 2014 году

Один из самых ожидаемых фильмов года показал протесты в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Фильм "Черная вдова", который стал первой за два года полнометражной премьерой киновселенной Marvel, уже успел впечатлить многих зрителей.

И если спин-офф о жизни наемницы Наташи Романофф до ее присоединения к супергеройской команде Мстителей впечатлил большинство посмотревших раскрытием далеко не самого простого персонажа супергеройской "мыльной оперы" и спецэффектами, то что касается украинцев, то наши граждане оценили кадры с Революции достоинства в 2014 году.

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Как сообщает Алексей Гордеев в Facebook, драматические cъемки столкновений участников Евромайдана с силовиками показали на сцене титров.

Кадры из Киева семилетней давности включили в фильм "Черная вдова". Фото: facebook.com/alexey.gordyeyev

Напомним, премьера "Черной вдовы" должна была состояться еще в 2020-м, но ее перенесли из-за эпидемии коронавируса. В итоге в Украине ленту запустили в прокат 8 июля. Как известно, она станет первым в четвертой фазе развития киновселенной Marvel.

"Сегодня" уже посмотрели этот долгожданный фильм – читайте больше на нашем сайте о сюжете и что нам понравилось.

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