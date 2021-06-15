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В грозах наметился просвет. Прогноз погоды на 15 июня (карта)

15 июня 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Во вторник снова почти по всей Украине будет жарко и мокро, но двум областям наконец повезет

В Украине, кажется, начинает немного проясняться, по крайней мере в двух областях во вторник будет солнечно и совсем без дождей. Правда, на большей части территории, все так же грозы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 15 июня обещают температуру 24-26 градусов и дожди с грозами, как и в остальных северных областях.

На западе, где вчера было довольно холодно, сегодня заметно потеплеет – до 24-25 градусов, а в Волынской и Львовской областях еще и не будет дождей.

В центре по-прежнему грозы, температура 23-25 градусов в Черкассах и 24-26 – Кропивницком.

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В восточных регионах температура поднимется аж до 27 градусов, но суше из-за этого там не станет – синоптики прогнозируют грозы.

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По прежнему дожди и на юге Украины, а температура: 22-24 в Крыму и до 26 градусов в других областях.

Напомним, в субботу в Одессе ливень затопил город. Ливневки не справились с такой нагрузкой, из-за чего "поплыли" несколько центральных улиц.

А в воскресенье затопило Запорожье – после ливня с градом вечером 13 июня начался настоящий потоп, несколько улиц настолько залило водой, что автомобили практически плыли, а людям воды было по пояс.

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