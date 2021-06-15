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У грозах намітився просвіт. Прогноз погоди на 15 червня (карта)

15 червня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У вівторок знову майже по всій Україні буде спекотно і мокро, але двом областям нарешті пощастить

В Україні, здається, починає трохи прояснятися, принаймні у двох областях у вівторок буде сонячно і зовсім без дощів. Щоправда, на більшій частині території, так само грози.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 15 червня обіцяють температуру 24-26 градусів та дощі з грозами, як і в інших північних областях.

На заході, де вчора було досить холодно, сьогодні помітно потеплішає – до 24-25 градусів, а у Волинській та Львівській областях ще й не буде дощів.

У центрі як і раніше грози, температура 23-25 градусів у Черкасах і 24-26 – у Кропивницькому.

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У східних регіонах температура підніметься аж до 27 градусів, але сухіше через це там не стане – синоптики прогнозують грози.

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Так само дощі і на півдні України, а температура – 22-24 градуси у Криму і до 26 градусів у інших областях.

Нагадаємо, у суботу в Одесі злива затопила місто. Ливнівки не впоралися з таким навантаженням, через що "попливли" кілька центральних вулиць.

А в неділю затопило Запоріжжя – після зливи з градом ввечері 13 червня почався справжній потоп, кілька вулиць настільки залило водою, що автомобілі практично пливли, а людям води було по пояс.

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