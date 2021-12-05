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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Харькове известный блогер плюнул в лицо патрульному, а в Польше во время ареста умер украинец – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
5 декабря, 06:33
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После продолжительной словесной перепалки с полицейским мужчина плюнул ему в лицо, а в полиции Польши уверяют, что не применяли к задержанному физическую силу
"Коллеги" блогера Vitos Dnepr активно поддерживали действия мужчины, а украинца пытались реанимировать парамедики Польши. Коллаж "Сегодня"
"Коллеги" блогера Vitos Dnepr активно поддерживали действия мужчины, а украинца пытались реанимировать парамедики Польши. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Португалии главе МВД пришлось уйти в отставку из-за смертельного ДТП

В Португалии в субботу, 4 декабря, новым министром внутренних дел назначили Франциску Ван Дунен, поскольку накануне премьер-министр Антонио Кости принял отставку главы МВД Эдуарду Кабриты.

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Автомобиль двигался со скоростью 166 км/ч. Коллаж "Сегодня"
Автомобиль двигался со скоростью 166 км/ч. Коллаж "Сегодня"

В Польше во время ареста умер украинец

В польском городе Скерневице сразу после задержания полицией по неизвестным причинам умер 38-летний украинец. Гражданин Украины вечером в пятницу, 3 декабря, напал на женщину на автобусной остановке возле магазина Castorama. По предварительным данным, он ударил ее палкой и угрожал другим людям. Прохожие вызвали полицию и скрутили мужчину.

Мужчину пытались реанимировать парамедики. Коллаж "Сегодня"
Мужчину пытались реанимировать парамедики. Коллаж "Сегодня"

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В Харькове известный блогер плюнул в лицо патрульному

Днепровский блогер Vitos Dnepr, он же Виталий Санжаков приехал в Харьков и успел отметиться в конфликте с патрульными.

"Копы остановили блогера из Днепра за отсутствие номеров. Через 2 минуты к блогеру подъехала подмога (10-12 харьковских автоблогеров). Блогер плюнул в него и максимально унижал патрульного, зная, что тот в рамках законодательства ничего применить не сможет", – говорится в паблике.

"Коллеги" блогера активно поддерживали действия мужчины. Коллаж "Сегодня"
"Коллеги" блогера активно поддерживали действия мужчины. Коллаж "Сегодня"

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Дороги перекрыты раскаленной лавой, люди заблокированы в домах: в Индонезии проснулся вулкан

В результате извержении вулкана Семеру на индонезийском острове Ява погиб один человек, еще более 40 пострадали. Некоторые местные жители не успели эвакуироваться и оказались заблокированными в домах.

Эвакуацию жителей затрудняет перекрытая раскаленным вулканическим пеплом одна из дорог. Коллаж "Сегодня"
Эвакуацию жителей затрудняет перекрытая раскаленным вулканическим пеплом одна из дорог. Коллаж "Сегодня"

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