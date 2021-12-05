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СЬОГОДНІ Новини України

У Харкові відомий блогер плюнув в обличчя патрульному, а у Польщі під час арешту помер українець – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
5 грудня, 06:33
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Після тривалої словесної суперечки з поліцейським чоловік плюнув йому в обличчя, а в поліції Польщі запевняють, що не застосовували до затриманої фізичної сили
"Колеги" блогера Vitos Dnepr активно підтримували дії чоловіка, а українця намагалися реанімувати парамедики Польщі. Колаж "Сьогодні"
"Колеги" блогера Vitos Dnepr активно підтримували дії чоловіка, а українця намагалися реанімувати парамедики Польщі. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

У Португалії голові МВС довелося піти у відставку через смертельну ДТП

В Португалії у суботу, 4 грудня, новим міністром внутрішніх справ призначили Франциску Ван Дунен, оскільки напередодні прем'єр-міністр Антоніо Кості прийняв відставку глави МВС Едуарду Кабрити.

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Автомобіль рухався зі швидкістю 166 км/год. Колаж "Сьогодні"
Автомобіль рухався зі швидкістю 166 км/год. Колаж "Сьогодні"

У Польщі під час арешту помер українець

У польському місті Скерневіце відразу після затримання поліцією з невідомих причин помер 38-річний українець Громадянин України увечері у п'ятницю, 3 грудня, напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину Castorama. За попередніми даними, він ударив її палицею та погрожував іншим людям. Перехожі викликали поліцію та скрутили чоловіка.

Чоловіка намагалися реанімувати парамедики. Колаж "Сьогодні"
Чоловіка намагалися реанімувати парамедики. Колаж "Сьогодні"

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У Харкові відомий блогер плюнув в обличчя патрульному

Дніпровський блогер Vitos Dnepr, він же Віталій Санжаков приїхав до Харкова і встиг відзначитись у конфлікті з патрульними.

"Копи зупинили блогера з Дніпра за відсутність номерів. Через 2 хвилини до блогера під'їхала підмога (10-12 харківських автоблогерів). Блогер плюнув у нього та максимально принижував патрульного, знаючи, що той у рамках законодавства нічого застосувати не зможе", – йдеться у паблиці.

"Колеги" блогер активно підтримав дії людини. Колаж "Сьогодні"
"Колеги" блогер активно підтримав дії людини. Колаж "Сьогодні"

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Дороги перекриті розпеченою лавою, люди заблоковані у будинках: в Індонезії прокинувся вулкан

Внаслідок виверження вулкана Семеру на індонезійському острові Ява загинула одна людина, ще понад 40 постраждали. Деякі місцеві жителі не встигли евакуюватися та виявилися заблокованими у будинках.

Евакуацію мешканців ускладнює перекрита розпеченим вулканічним попелом одна з доріг. Колаж "Сьогодні"
Евакуацію мешканців ускладнює перекрита розпеченим вулканічним попелом одна з доріг. Колаж "Сьогодні"

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