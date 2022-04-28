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В Харькове местный житель собрал склад запчастей для танков оккупантов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 15:44
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СБУ установила, что 61-летний харьковчанин вступил в сговор с работниками местных предприятий ВПК, организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА
В Харькове СБУ нашла скрытый склад с запчастями для танков оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
В Харькове СБУ нашла скрытый склад с запчастями для танков оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила скрытый состав танковых запчастей, предназначенных российским оккупантам.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Подробности

В подпольном хранилище находились 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике суммарной стоимостью около 1,5 млн долларов. Этого имущества достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий ВПК, организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА.

По информации СБУ, агрегаты планировалось передать войскам России в случае их вторжения в Харьков. Двигателями этой модификации все еще комплектуются российские танки Т-64.

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На украинские танки такой компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели большей мощности.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 111 УКУ (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас продолжаются следственно-оперативные меры по установлению всех лиц, причастных к преступлению.

В Украине СБУ задержала агентов ФСБ, которые "сдавали" позиции ВСУ

Служба безопасности Украины задержала вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокации самолетов ВСУ. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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В Житомирской области:

Военная контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил. Полученные данные он передавал захватчикам через брата и бывшего однокурсника, которые сотрудничали с российскими спецслужбами на территории России.

В Днепропетровской области:

Задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам теробороны Днепра. Там он должен собирать данные по личному составу и вооружению украинских защитников.

В дальнейшем предатель должен был прибыть на передовую, чтобы оттуда передавать оккупантам информацию о силах и средствах ВСУ.

Еще одного агента спецслужб России задержали в Кривом Роге. Враг "активировал" его в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Он собирал данные по обороне Мариуполя, затем проводил фотофиксацию оборонительных рубежей украинских войск на Криворожском направлении. Для передачи информации оккупантам использовал закрытые каналы связи и конспиративную квартиру на временно оккупированной территории на востоке Украины.

В случае "провала" агент имел отработанные пути "эвакуации" и подготовленный для этого автомобиль. Впрочем, это не помогло: сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи секретной информации.

В Николаевской области:

Разоблачен председатель одной из объединенных территориальных громад, передавший оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района. Сейчас он задержан для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.

В Черниговской области:

Сотрудники СБУ задержали местного жителя, добровольно ушедшего на сотрудничество с агрессором во время временной оккупации.

Предатель собирал информацию о дислокации позиций ВСУ в пригороде. Полученные данные враг использовал для совершения ракетных обстрелов.

В Хмельницком:

Разоблачена участница агентурной сети оккупантов. Ею оказалась местная жительница, завербованная спецслужбами России через соцсеть "Одноклассники". За деньги она передавала кураторам координаты военных и других стратегических объектов. Также распространяла в интернете призывы к изменению границ государственной границы и оправдывала агрессию России.

В Черкасской области:

СБУ установила местонахождение и задержала грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в Россию. При осмотре авто обнаружены составляющие для нужд авиационной и судостроительной отраслей России. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению маршрута груза, его организаторов и заказчиков.

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