Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У Харкові місцевий мешканець зібрав склад запчастин для танків окупантів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 15:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
СБУ встановила, що 61-річний харків'янин вступив у змову з працівниками місцевих підприємств ВПК, організував викрадення та накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА
У Харкові СБУ знайшла прихований склад із запчастинами для танків окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові СБУ знайшла прихований склад із запчастинами для танків окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові Служба безпеки України викрила прихований склад танкових запчастин, які призначалися російським окупантам.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Реклама

Деталі

У підпільному сховищі знаходилося 19 танкових двигунів та інші комплектуючі до бронетехніки сумарною вартістю близько 1,5 млн доларів. Цього майна достатньо, щоб відремонтувати половину танкового батальйону.

СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств ВПК, організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА.

За інформацією СБУ, агрегати планувалося передати військам рф у разі їх проникнення до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектуються російські танки Т-64.

Реклама

На українські танки такої компоновки з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни більшої потужності.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі тривають слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до злочину.

В Україні СБУ затримала агентів ФСБ, які "здавали" позиції ЗСУ

Служба безпеки України затримала ворожу агентуру, що збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ та дислокацію літаків ЗСУ. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Реклама

У Житомирській області:

Військова контррозвідка СБУ викрила посадовця оборонного об’єкту на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил. Отримані дані він передавав загарбникам через рідного брата та колишнього однокурсника, які співпрацювали з російськими спецслужбами на території РФ.

У Дніпропетровській області:

Затримано ворожого агента, якому ФСБ доручила приєднатись до лав тероборони Дніпра. Там він мав збирати дані щодо особового складу та озброєння українських захисників.

У подальшому зрадник мав прибути на передову, щоб звідти передавати окупантам інформацію щодо сил і засобів ЗСУ.

Ще одного агента спецслужб РФ затримали у Кривому Розі. Ворог "активував" його на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Він збирав дані щодо оборони Маріуполя, потім проводив фотофіксацію оборонних рубежів українських військ на Криворізькому напрямку. Для передачі інформації окупантам використовував закриті канали зв’язку та конспіративну квартиру на тимчасово окупованій території на сході України.

На випадок "провалу" агент мав відпрацьовані шляхи "евакуації" та підготовлений для цього автомобіль. Втім це не допомогло: співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі секретної інформації.

У Миколаївській області:

Викрито голову однієї з об’єднаних територіальних громад, який передав окупантам відомості щодо розташування позицій ЗСУ на території Вознесенського району. Наразі його затримано для проведення слідчих дій та притягнення до кримінальної відповідальності.

У Чернігівській області:

Співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який добровільно пішов на співпрацю з агресором під час тимчасової окупації.

Зрадник збирав інформацію щодо дислокації позицій ЗСУ у передмісті. Отримані дані ворог використовував для здійснення ракетних обстрілів.

У Хмельницькому:

Викрито учасницю агентурної мережі окупантів. Нею виявилась місцева жителька, завербована спецслужбами РФ через соцмережу "Однокласники". За гроші вона передавала кураторам координати військових та інших стратегічних об’єктів. Також поширювала в інтернеті заклики до зміни меж державного кордону і виправдовувала агресію РФ.

У Черкаській області:

СБУ встановила місцезнаходження і затримала вантажівку з військовими комплектуючими, які транспортували до Росії. Під час огляду авто виявлено складові для потреб авіаційної та суднобудівної галузей РФ. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення маршруту вантажу, його організаторів і замовників.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 30 квітня
1
Особовий склад 23 200
Особовий склад
2
Літаки 190
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артилерія 436
Артилерія
7
Засоби ППО 77
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1701
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Сирський Олександр Станіславович - генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оборони Києва. За успішну оборону столиці, особисту мужність і героїзм був нагороджений спочатку орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а згодом - “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Несольоний Михайло Михайлович - молодший сержант, водій санітарного транспортеру 16-го окремого мотопіхотного батальону “Полтава” 58-ї ОМБр. Незважаючи на шалений вогонь супротивника, заїхав в зону бойових дій, щоб врятувати поранених. Встиг евакуювати багатьох людей, але сам потрапив під обстріл російських окупантів і загинув. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.69

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти