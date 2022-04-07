В Харьковской области пограничники и ВСУ уничтожили пункт обеспечения оккупантов (фото)

Пограничники и Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов в Харьковской области. В этот раз они избавились от одного из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск. Его обнаружили пограничники – операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова", – отметили в ведомстве.
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Уничтожен пункт обеспечения российско-оккупационных войск. Фото: Госпогранслужба
В Генштабе ВСУ назвали потери России на 7 апреля
Украинская армия продолжает с каждым днем уменьшать российское войско. С начала войны у оккупантов минус 18 900 солдат – таких потерь они не знали еще ни в одной войне. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 900 человек;
- танков ‒ 698;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 332;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1358;
- корабли/катера – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.