У Харківській області прикордонники та ЗСУ знищили пункт забезпечення окупантів (фото)

Пункт виявили прикордонники – оператори безпілотних літальних комплексів у напрямку Харкова

Прикордонники та ЗСУ знищують окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Прикордонники та Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у Харківській області. Цього разу вони позбулися одного з пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

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"Внаслідок спільних дій українські захисники знищили один із пунктів забезпечення російсько-окупаційних військ. Його виявили прикордонники – оператори безпілотних літальних комплексів у напрямку Харкова", – зазначили у відомстві.

Координати одразу отримали Збройні сили України, які влучно відпрацювали вогнем артилерії.

Знищено пункт забезпечення російсько-окупаційних військ. Фото: Держприкордонслужба

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У Генштабі ЗСУ назвали втрати Росії на 7 квітня

Українська армія продовжує з кожним днем зменшувати російське військо. З початку війни в окупантів мінус 18 900 солдатів – таких втрат вони не знали ще в жодній війні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять: