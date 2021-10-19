В Харьковской области село отключили от газа и требуют платить за несуществующую услугу: подробности

Газопоставляющая компания требовала от жителей села подписать дополнительный договор, по которому ежегодно необходимо было бы платить еще 1800 грн

В Харьковской области село отключили от газа.

В Харьковской области отключили от газа село Благодатное. Чиновники "Харьковгаза" требовали дополнительные деньги от потребителей и заставляли подписать договор на несуществующую услугу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Реклама

Как отключили газ

Перекрыли поставки газа в село в начале октября под видом ремонтных работ.

Сразу после отключения, от жителей села потребовали: подписать дополнительное соглашение на еще одну, несуществующую ранее услугу по обслуживанию внутридомовых систем. Таким образом, платежка для каждой семьи должна вырасти на 1200-1800 гривен в год.

Представители АО "Харьковгаз" отказывались подавать газ в населенный пункт без того, чтобы каждый житель села подписал данный договор. То есть, пользуясь монопольным положением и острой потребностью населения в газе в начале отопительного сезона, жители села были поставлены в безвыходное положение.

Реклама

Массовые акции

Руководство "Харьковгаза" заявило, что их компания не имеет никакого отношения к поднятию цен на газ, а виновные в этом президент и руководство государства.

Это спровоцировало многочисленные акции протеста местных жителей и перекрытия дорог. СБУ считает, что таким образом людей подстрекали к массовым акциям протеста, а это могло дестабилизировать ситуацию в регионе.

После вмешательства правоохранительных органов и местной власти, газоснабжение в село восстановили 17 октября .

Реклама

Кого накажут

Спецслужба открыла уголовное производство по статье 109 Уголовного Кодекса Украины – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В подстрекательстве людей к бунту подозревают руководителей "Харьковгаза".

Ранее мы писали: