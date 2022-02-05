Сегодня 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Сегодня 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
Завтра 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
Завтра 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
Завтра 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
Завтра 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
7 февраля 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
7 февраля 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
7 февраля 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
7 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
7 февраля 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
7 февраля 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
7 февраля 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
7 февраля 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Карпатах опасно! Спасатели показали, как тяжело зимой искать пропавших туристов (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 февраля, 15:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поиск усложняется из-за почти нулевой видимости и метелей
Украинцев предостерегают от походов в горы зимой.
Украинцев предостерегают от походов в горы зимой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Спасателям в Карпатах приходится работать в любую погоду. Иногда искать пропавших туристов приходится во время непроглядных вьюг. Украинцам показали, как работают для их спасения во время непогоды.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС.

Реклама

На видео можно увидеть, как с помощью спецтехники пытаются найти пропавших туристов при минимальной видимости.

"В таких условиях – при почти нулевой видимости и в метель – горным спасателям Закарпатья приходится отправляться на спасение туристов, которые пренебрегают оговорками и идут в горы в непогоду. А стоит понимать, что такая легкомысленность может привести к весьма печальным последствиям. Поэтому берегите себя!", – говорится в подписи к видео.

В горах сейчас опасно

В ГСЧС предупредили, что 5-6 февраля сохраняется опасность схода лавин на высокогорье, синоптики установили ІІІ уровень.

Реклама

"Итак, чтобы не подвергать себя опасности, катайтесь только в пределах определенных горнолыжных трасс и путешествуйте по Карпатам ответственно", – призывают спасатели.

Что делать, если заблудились в горах

Нужно не паниковать и связаться со спасателями. По возможности следует предоставить ориентировочные координаты местоположения и рассказать, что видите вокруг.

Если заблудились и наступила ночная пора, нужно найти место где переночевать. После приготовления места для ночевки – по возможности разжечь костер.

Реклама

"Греться и находиться в том месте, зная, что тебя ищут. Если такой возможности нет, человек должен двигаться. Но, туристы должны смотреть еще днем за местами, где находятся, чтобы не попасть на горный хребет, не сорвать лавину или не упасть в реку. Ни в коем случае не терять здравый смысл и не паниковать", – советуют закарпатские спасатели.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Сети пишут, что "Нацкорпус" создает радиоактивную бомбу против РФ. Мы узнали, правда ли это Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Выдержит ядерный удар. В метро рассказали, как будут спасать киевлян в случае агрессии РФ Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Кровавая бойня в Днепре. Мы узнали у психолога, почему в Сети поддержали стрелка Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
5 февраля. Адольф Виндаус. Ровно 94 года назад немецкий ученый Адольф Отто Рейнгольд Виндаус первым в мире синтезировал витамин D, за что по итогам 1928 года был удостоен Нобелевской премии....
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

238 247

заболело за неделю в Украине

+35%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять