В Киеве чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу – кто он и что известно (видео)

По предварительным данным, мужчина является начальником управления правового обеспечения Генштаба ВСУ

В Киеве задержали сотрудника Генштаба ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководителя одного из управлений Генштаба ВСУ отстранили от должности. Это связано с тем, что он устроил стрельбу в спальном районе Киева. По предварительной информации, им оказался Юрий Бобров – полковник юстиции, начальник управления правового обеспечения Генштаба ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook.

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Что известно?

В пятницу, 10 июня, возле киевского ЖК "Сказка" мужчина в военной форме спорил с охранниками, угрожал пистолетом, после чего выстрелил в сторону.

Как пишет LIGA.net, выстрел едва не попал в ребенка. А мужчина в военной форме на видео похож на Юрия Боброва – полковника юстиции, начальника управления правового обеспечения Генштаба ВСУ – начальника юридической службы ВСУ.

В результате Резников приказал начать служебное расследование и отстранить чиновника Генштаба. По его словам, в действиях мужчины есть признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения.

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Министр обороны добавил: если подтвердится, что из-за действий сотрудника Генштаба был риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания.

"Наши воины сдерживают орды врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с Россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если были ожидания безнаказанности – это ошибка. О результатах расследования проинформирую по его окончании", – подытожил Резников.

Ранее мы рассказывали, что 6 июня 2019 года в Змиевском районе задержали чиновника харьковской мэрии, которого подозревают в стрельбе по мужчине из травматического оружия.

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Кроме того, в Одессе чиновника Минобороны задержали на взятке в 350 тысяч гривен.