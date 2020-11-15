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В Киеве демонтировали псевдолабораторию, где проводилось ПЦР-тестирование на коронавирус

15 ноября, 13:15

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

"Лаборатория" работала в Киеве на проспекте Правды

В Киеве демонтировали незаконный мобильный пункт, где проводилось якобы ПЦР-тестирование на коронавирус.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Псевдолаборатория работала в Киеве на проспекте Правды незаконно, кроме того, специалисты ГУ Госпродпотребслужбы зафиксировали нарушение всех возможных противоэпидемических условий.

В демонтированном вагончике отсутствовало электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация. Не были представлены сведения относительно утилизации использованных средств индивидуальной защиты и изделий медицинского назначения, отсутствовали условия для хранения отобранных лабораторных образцов,

Также не было соответствующих условий для дезинфекции медицинского инструментария и средств индивидуальной защиты медицинских работников, отсутствовали надлежащие условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (не было туалета, места для хранения личной и медицинской одежды).

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Кроме того, у владельца МАФа отстутствовала лицензия на осуществление хозяйственной деятельности в сфере медпрактики.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 10 681 новый случай инфицирования коронавирусом.

В Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев коронавирус ПЦР-тесты
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