В Киеве демонтировали псевдолабораторию, где проводилось ПЦР-тестирование на коронавирус

В Киеве демонтировали незаконный мобильный пункт, где проводилось якобы ПЦР-тестирование на коронавирус.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Псевдолаборатория работала в Киеве на проспекте Правды незаконно, кроме того, специалисты ГУ Госпродпотребслужбы зафиксировали нарушение всех возможных противоэпидемических условий.
В демонтированном вагончике отсутствовало электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация. Не были представлены сведения относительно утилизации использованных средств индивидуальной защиты и изделий медицинского назначения, отсутствовали условия для хранения отобранных лабораторных образцов,
Также не было соответствующих условий для дезинфекции медицинского инструментария и средств индивидуальной защиты медицинских работников, отсутствовали надлежащие условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (не было туалета, места для хранения личной и медицинской одежды).
Кроме того, у владельца МАФа отстутствовала лицензия на осуществление хозяйственной деятельности в сфере медпрактики.
Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 10 681 новый случай инфицирования коронавирусом.
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