Дым столбом! Под Броварами сбита крылатая ракета (фото)

В Киевской области наши доблестные ПВО сбили очередную российскую крылатую ракету "Калибр" над селом Калиновка Броварского района.
Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
"Обломки ракеты упали на Таможенный склад. Начался пожар. Работают спасатели. Слава украинским ПВО!" – написал он.
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В ГСЧС добавили, что это произошло около 15:49. В результате обстрела произошло разрушение двух складских зданий с последующим возгоранием на площади 2 тысяч "квадратов".
В 17:05 пожар локализовали на площади 1 тыс. "квадратов". Жертв и пострадавших нет.
Потери врага за сутки значительно выросли
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 303 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1036 ед.,
- артиллерийских систем – 120 ед.,
- РСЗО – 56 ед.,
- средства ПВО – 27 ед.,
- самолетов – 48 ед.,
- вертолетов – 80 ед.,
- автомобильной техники – 474 ед.,
- корабли/катера – 3 ед.,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА – 7.
Ситуация в Украине 8 марта
- Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
- В Киевской области более полутора десятка населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
- Россия в войне с Украиной потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет.
- Оккупанты разрушили жилые дома в Сумах и пригороде – среди погибших есть дети.