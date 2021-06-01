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В конце июня "Укрзализныця" превратит поезд во Львов в "Джазовый экспресс"

1 июня, 11:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На время проведения фестиваля в Украине будет курсировать "Джазовый экспресс" – что это за поезд

С 24 по 28 июня во Львове будет проходить Leopolis Jazz Fest. На время фестиваля "Укрзализныця" временно превратит поезд Интерсити+ № 715 сообщением Киев – Львов на специальный "Джазовый экспресс".

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в вагонах включать джазовую музыку. Также компания разыграет два билета на открытие фестиваля.

При этом добраться до Львова в эти дни можно и любым из около 40 поездов. Однако, написали на сайте, среди всех вариантов "Джазовый экспресс" – самый удобный: отправляется из столицы в 06:50 и прибывает во Львов в 13:45.

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Напомним, с 1 июня "Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение с Австрией и Венгрией.

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Кроме того, "Укрзализныця" назначила еще два поезда к морю. Поезда начнут курсировать из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.

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