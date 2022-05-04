В Конотопе запретили УПЦ МП (документ)

Власти города отметили, что Московский патриархат занимается антиукраинской деятельностью

В Конотопе деятельность УПЦ МП признали антиукраинской / Фото: Коллаж: Сегодня

Городской совет Конотопа издал распоряжение о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории города.

Об этом сообщил в Facebook городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", – написал Семенихин.

В решении горсовета отмечается, что УПЦ МП занимается антиукраинской деятельностью, ведет пророссийскую пропаганду в храмах и представляет угрозу национальной безопасности государства.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В УПЦ МП раскол – предлагают судить патриарха Кирилла

Священники УПЦ МП инициировали сбор подписей под обращением в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла. Они собрали сотни подписей.

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Инициаторы обращения настаивают, что Кирилл "совершил моральное преступление", а доктрина "русского мира", которую проповедует московский патриарх, "не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь".

Кирилл оправдывает вторжение РФ в Украину

Глава РПЦ Кирилл неоднократно выступал с оправданием войны РФ против Украины.

"Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи", – сказал Кирилл 3 мая во время богослужения в Москве.

Глава РПЦ также ранее утверждал, что ''Украина восемь лет пытается уничтожить Донбасс и провести там гей-парады".