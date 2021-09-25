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В Кривом Роге директор школы накричал на ученицу: пришлось вызывать скорую (видео)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
25 сентября, 02:59
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У девочки онемение нижних конечностей, слабость, головокружение
В течение 10 минут школьница слушала крик директора школы. Коллаж "Сегодня"
В течение 10 минут школьница слушала крик директора школы. Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге директор школы накричала на ученицу восьмого класса за опоздание на урок. Как рассказала мать девочки, школьницу ругали в течение 10-ти минут. Из-за этого у ребенка подскочило давление и пришлось вызывать скорую. Зато руководитель школы все отрицает: мол, конфликта не было. Однако многие родители жалуются: директор школы часто повышает голос и на их детей, говорится в сюжете "Сегодня".

Что произошло

"Фельдшер спросила, было ли какое-то нервное перенапряжение, и тогда ребенок начал рассказывать ситуацию. Она опоздала в школу минут на 5-10, и директор начала ее отчитывать. Мой ребенок стоял не могла ничего ответить, у нее был шок", – рассказала мать Тамилы Ирина Лютикова.

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И уже во время урока у Тамилы прихватило сердце. Подскочило давление. Почему так накричала на ученицу за опоздание – вопросу директор удивляется. Мол, голоса не повышала. Да и сама в класс зашла уже после звонка.

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"Тамила молчит. Говорю: объясни мне, пожалуйста, почему все дети сидят, а ты с последней идешь сейчас на первую? Уже не первый год же в школе работаем. Зачем мне заострять ситуацию. Я начала урок", – рассказала директор школы №48 Ольга Лузан.

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Защищает руководительницу и школьная медсестра, которая осматривала девочку.

"Ребенок зашел спокойно, не было никакой нервозности. И она мне жаловалась, что уже в течение трех недель у нее бывали эти приступы", – сообщила школьная медсестра Елена Яковлева.

А родители школьников говорят: от директора доставалось и детям, и даже им самим.

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"Крики на детей, психологически дети не хотят идти в школу, потому что они боятся этого учителя. Я неоднократно с ней разговаривала, на мой вопрос она мне отвечает насколько по-хамски. Просто не может адекватно ничего ответить", – говорит мать ученицы школы №48 Кривого Рога Марина Шакун.

Уже направили письмо в районный отдел образования, чтобы уволили директора. В ответ чиновники говорят: по сей день на директора никаких жалоб не поступало. В конфликте будет разбираться специальная комиссия.

"Будут изучены все материалы. Если в данном обращении будут подтвержденные факты, будем писать в департамент образования ходатайство с рекомендациями, какие меры принять. Выводы обещают через несколько дней. Тамила это время уже наверное проведет в больнице", – говорит Евгения Колесник из отдела образования Терновского райсовета.

По словам медицинского директора больницы №8 Андрея Григоренко, у девочки онемение нижних конечностей, слабость, головокружение.

"Ребенок был осмотрен дежурным неврологом, после чего госпитализирован в детское неврологической отделение", – сказал Григоренко.

Требовать компенсации на лечение от педагогов, Ирина еще не решила. Хочет, чтобы директор хотя бы извинилась за то, что довели ее дочь.

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