В Кривом Роге умер призывник, которого нашли без сознания возле казармы. У полиции есть две версии

Молодой военный ночь провел в больнице без сознание, но утром умер

В Кривом Роге умер военнослужащий. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге в больнице умер 21-летний военнослужащий. Его нашли 31 октября без сознания с травмой головы возле казармы.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Военный умер утром 1 ноября.

Подробности

Призывника нашли на территории воинской части №3011 Нацгвардии Украины. У срочника диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его прооперировали в городской больнице, затем перевели в реанимацию. Солдат находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на старания врачей, спасти его не удалось.

Делом занялись Государственное бюро расследований и прокуратура.

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Версии смерти

Как сообщает сайт "Первый городской", из-за смерти военнослужащего открыли уголовное производство. Правоохранители рассматривают две версии:

умышленное причинение тяжких телесных повреждений сослуживцами,

самоубийство.

Пока причастных к смерти военного не нашли. К расследованию привлекут полиграфолог.

Осенний призыв в Украине

1 октября, в Украине начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

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Первые отправки в войска планируется начать 5 октября, а завершится призыв 21 декабря. Призовут на службу 13 575 человек:

в ряды Вооруженных Сил – 6500 человек;

в Национальную гвардию – 4775 человек;

в Государственную пограничную службу – 1700 человек;

в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек.

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