В Кривом Роге умер призывник, которого нашли без сознания возле казармы. У полиции есть две версии

В Кривом Роге в больнице умер 21-летний военнослужащий. Его нашли 31 октября без сознания с травмой головы возле казармы.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Военный умер утром 1 ноября.
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Призывника нашли на территории воинской части №3011 Нацгвардии Украины. У срочника диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его прооперировали в городской больнице, затем перевели в реанимацию. Солдат находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на старания врачей, спасти его не удалось.
Делом занялись Государственное бюро расследований и прокуратура.
Версии смерти
Как сообщает сайт "Первый городской", из-за смерти военнослужащего открыли уголовное производство. Правоохранители рассматривают две версии:
- умышленное причинение тяжких телесных повреждений сослуживцами,
- самоубийство.
Пока причастных к смерти военного не нашли. К расследованию привлекут полиграфолог.
Осенний призыв в Украине
1 октября, в Украине начался осенний призыв в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований.
Первые отправки в войска планируется начать 5 октября, а завершится призыв 21 декабря. Призовут на службу 13 575 человек:
- в ряды Вооруженных Сил – 6500 человек;
- в Национальную гвардию – 4775 человек;
- в Государственную пограничную службу – 1700 человек;
- в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек.
Ранее мы писали:
- Предлагали три разных тела и говорили – "это ваш сын". Мать пропавшего без вести в 2014-м бойца Нацгвардии до сих пор не может найти его и не верит, что он погиб.
- Запускали беспилотник и ранили пятерых украинских военных: оккупанты 19 раз обстреляли позиции ООС.