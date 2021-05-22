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В Крыму истребитель "выплюнул" российских пилотов: катапульта сработала на земле

22 мая, 21:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оба летчика выжили, однако готовивший самолет к вылету техник получил ожоги

Истребитель Су-30СМ / фото: militaryarms.ru

Истребитель Су-30СМ / фото: militaryarms.ru

В оккупированном Россией Крыму два летчика принудительно катапультировались из стоявшего истребителя Су-30СМ, оба остались живы.

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Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Нештатное катапультирование летчиков из истребителя случилось 21 мая вечером на аэродроме у города Саки при подготовке к вылету. Хотя летчики и не пострадали, техник получил термические ожоги, сообщил источник агентства.

На месте происшествия специалисты обследуют самолёт, сообщает РБК.

Напомним, похожий инцидент произошёл в марте 2021 года под Калугой. Тогда на бомбардировщике Ту-22М3 во время плановой подготовки к полету произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Три члена экипажа погибли: им не хватило высоты для раскрытия парашютов, и они разбились при падении.

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Есть две основные версии срабатывания системы принудительного катапультирования: человеческий фактор либо техническая неисправность.

Переключатель "принудительного покидания" находился в кабине Ту-23М3 по левую руку от командира. Бывшие военные летчики на авиационных форумах отмечают, что переключатель расположен таким образом, что его можно задеть рукавом, например, зимней меховой куртки.

Также напомним, что в мае-2020 в Крыму разбился российский вертолет Ми-35, были жертвы.

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