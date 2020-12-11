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В Крыму "шишка"-оккупант погорел на взятке в 100 тысяч долларов

11 декабря, 14:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Замначальника следственного отдела УМВД РФ по Ялте закрыл глаза на незаконное оформление земли

В оккупированном Россией Крыму представители незаконных "властей" продолжают нарушать украинское законодательство и попадаются на получении незаконной выгоды.

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Об одном из таких случаев рассказывает Интерфакс.

Уголовное дело возбуждено против врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки.

Выяснилось, что высокопоставленный полицейский хотел получить взятку в ходе проверки возможных нарушений при постановке на кадастровый учет земельных участков, купленных гражданкой соседнего государства (так оккупанты в Крыму называют Украину. – Ред.). Роль посредника он предложил знакомому адвокату. По данным следствия, деньги были переданы после вынесения отказа в возбуждении уголовного дела.

"Посредник получил 100 тысяч долларов (более 2,8 млн гривен. – Ред.) и передал их врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте. Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ", – рассказал представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

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Против "шишки"-оккупанта заведено уголовное дело о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), санкции которой предусматривают штраф от 200 тысяч до 1,5 млн рублей, или зарплаты от шести месяцев до двух лет, или в размере от 30- до 60-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Напомним, это не первый случай, когда представители силовых ведомств РФ попадаются на взятке в Крыму. Так, в Ялте оккупанты зарабатывали на выдаче российских паспортов иностранцам, была заведена сотня уголовных дел.

Также сообщалось, что в Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников межрайонного отдела МВД РФ: они подозревались в получении взятки в крупном размере за отказ от возбуждения уголовного дела.

А тем временем напомним правила въезда на оккупированную территорию Крыма и Донбасса:

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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взятка Крым чиновники Ялта оккупанты оккупация Крыма продажа земли

Источник: Сегодня

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