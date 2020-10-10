Спасатели вернулись из Луганской области, где бушевали пожары

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отвела свои подразделения, которые были задействованы в ликвидации лесных пожаров в Луганской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как рассказал председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, пожарные вернулись к местам постоянной дислокации после недельной борьбы с огнем.

"Уверен, что слова поддержки наполнили сердца спасателей радостью и чувством гордости за выбранный путь", – отметил он.

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Напомним, в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара.

Как известно, количество погибших в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области составило 11 человек. Часть пропавших без вести нашли мертвыми во время осмотра завалов разрушенных огнем зданий.

Кроме того, ранее мы показывали масштабы огня с высоты птичьего полета. Спасатели сняли видео о том, как работает авиация в зоне распространения огня в Луганской области.

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