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Пожары на Луганщине: масштабы огня с высоты птичьего полета (видео)

4 октября, 16:23

Мария Журенко Мария Журенко

С огнем борются 3 самолета АН-32П и 3 вертолета

ГСЧС разместила видео, показывающее масштабы пожаров в Луганской области с высоты птичьего полета.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели показали, как работает авиация в зоне распространения огня в Луганской области.

В ведомстве отмечают, что 3 самолета АН-32П и 3 вертолета вместе с наземными силами ведут борьбу с огнем.

Напомним, чтобы потушить пожар в Луганской области, был задействован пожарный поезд.

Также появилось видео, на котором видно, как боевики поджигают сухую траву и провоцируют пожар.

Из восьми очагов четыре уже ликвидированы, три – локализованы, один, в районе села Смоляниново, остается самым проблемным.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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Луганская область пожар ГСЧС
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