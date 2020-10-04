Пожары на Луганщине: масштабы огня с высоты птичьего полета (видео)

ГСЧС разместила видео, показывающее масштабы пожаров в Луганской области с высоты птичьего полета.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели показали, как работает авиация в зоне распространения огня в Луганской области.
В ведомстве отмечают, что 3 самолета АН-32П и 3 вертолета вместе с наземными силами ведут борьбу с огнем.
Напомним, чтобы потушить пожар в Луганской области, был задействован пожарный поезд.
Также появилось видео, на котором видно, как боевики поджигают сухую траву и провоцируют пожар.
Из восьми очагов четыре уже ликвидированы, три – локализованы, один, в районе села Смоляниново, остается самым проблемным.
Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области
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