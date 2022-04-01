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В Луганскую область везут большую партию гуманитарной помощи

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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1 апреля, 15:59
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Регион получит 120 тысяч продуктовых наборов
Луганская область получит большую партию гумпомощи
Луганская область получит большую партию гумпомощи / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Украинский народ продолжает страдать из-за нападения российских войск на нашу страну. Из-за войны люди оказались на грани выживания. Поэтому волонтеры и Фонд Рината Ахметова продолжает обеспечивать сбор и доставку гуманитарной помощи в разные уголки Украины.

Так, на этот раз необходимый груз с гуманитарной помощью следует на Луганщину, где сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация с продовольствием.

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Первые продуктовые наборы предназначены для таких городов:

  • Попасная;
  • Горское;
  • Кременная;
  • Золотое.

В каждый набор входят, в частности, мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего Фонд планирует передать для Луганской области 120 000 наборов.

Всего с начала нового этапа войны Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины более 540 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 50 тысяч продуктовых наборов. Самое главное – гуманитарная помощь от Фонда поможет выжить 720 тысяч человек.

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Груз в Запорожье для переселенцев

Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарную помощь жителям Украины, пострадавшим в результате войны. Так, на днях партия продуктовых наборов была доставлена в Зеленый центр Метинвест Запорожья для переселенцев из Мариуполя.

В составе наборов – продукты первой необходимости:

  • мука;
  • макароны;
  • сахар;
  • тушеное мясо;
  • паштет;
  • печенье.

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

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