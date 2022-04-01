В Луганскую область везут большую партию гуманитарной помощи

Украинский народ продолжает страдать из-за нападения российских войск на нашу страну. Из-за войны люди оказались на грани выживания. Поэтому волонтеры и Фонд Рината Ахметова продолжает обеспечивать сбор и доставку гуманитарной помощи в разные уголки Украины.
Так, на этот раз необходимый груз с гуманитарной помощью следует на Луганщину, где сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация с продовольствием.
Первые продуктовые наборы предназначены для таких городов:
Далее по теме
- Попасная;
- Горское;
- Кременная;
- Золотое.
В каждый набор входят, в частности, мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего Фонд планирует передать для Луганской области 120 000 наборов.
Всего с начала нового этапа войны Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины более 540 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 50 тысяч продуктовых наборов. Самое главное – гуманитарная помощь от Фонда поможет выжить 720 тысяч человек.
Груз в Запорожье для переселенцев
Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарную помощь жителям Украины, пострадавшим в результате войны. Так, на днях партия продуктовых наборов была доставлена в Зеленый центр Метинвест Запорожья для переселенцев из Мариуполя.
В составе наборов – продукты первой необходимости:
- мука;
- макароны;
- сахар;
- тушеное мясо;
- паштет;
- печенье.
В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.