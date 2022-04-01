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На Луганщину везуть велику партію гуманітарної допомоги

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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1 квітня, 15:59
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Регіон отримає 120 тисяч продуктових наборів
Луганська область отримає велику партію гумдопомоги
Луганська область отримає велику партію гумдопомоги / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Український народ продовжує страждати через напад російських військ на нашу країну. Через війну люди опинилися на межі виживання. Саме тому волонтери та Фонд Ріната Ахметова продовжує забезпечувати збір та доставку гуманітарної допомоги у різні куточки України.

Так, цього разу необхідний вантаж з гуманітарною допомогою прямує на Луганщину, де склалася надзвичайно тяжка ситуація із продовольством.

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Перші продуктові набори призначені для таких міст:

  • Попасна;
  • Гірське;
  • Кремінна;
  • Золоте.

До кожного набору входять, зокрема, борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Усього Фонд планує передати для Луганщини 120 000 наборів.

Загалом від початку нового етапу війни Фонд Ріната Ахметова передав для жителів Україні понад 540 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і понад 50 тисяч продуктових наборів. Найголовніше – гуманітарна допомога від Фонду допоможе вижити 720 тисячам людей.

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Вантаж в Запоріжжя для переселенців

Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарну допомогу жителям України, які постраждали від війни. Так, днями партію продуктових наборів було доставлено до Зеленого центру Метінвест Запоріжжя для переселенців з Маріуполя.

У складі наборів – продукти першої необхідності:

  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • тушковане м'ясо;
  • паштет;
  • печиво.

Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців

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