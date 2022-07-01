В Мариуполе обнаружили новую братскую могилу с более сотней тел

Оккупанты не собираются эксгумировать тела

Мариупольские дворы превратились в кладбища / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе найдена новая братская могила по адресу ул. Киевская 53. В ней с конца февраля находится более сотни тел. Об этом написал советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронении речь не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах. Эксгумация фактически остановлена. Оккупационные власти настолько увлеклись созданием картинки восстановления, что до перезахоронений руки не дошли. Временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные. Центральный район. Ул. . Котляревского 8-я в двух шагах от "гуманитарного штаба" могилы с апреля. До сих пор", — написал он.

Андрющенко опубликовал видео с места происшествия.

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Ситуация в Мариуполе

На днях местные жители, которых россияне привлекли к разборке завалов, взорвались на гранате. У подростка многочисленные осколочные ранения, у мужчины ранения легких, живота. Оба в реанимации в тяжелом состоянии. Андрющенко предупредил, что работа по разбору завалов опасна.

Во временно оккупированном Мариуполе планируется первый спектакль на 10 сентября — там, где россияне сбросили бомбу и убили сотни людей. Российская авиация 16 марта нанесла удар по драмтеатру, в бомбоубежище которого скрывались около тысячи гражданских людей. В результате была разрушена центральная часть здания театра, из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.

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Также Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе катастрофическая нехватка воды – местные жители уже собирают воду из луж. В то же время кафиры врут, что проблему "придумала украинская пропаганда".