В Минздраве назвали главные отличия "Омикрона" от других штаммов

Важным отличием "Омикрона" от других штаммов коронавируса является более короткий инкубационный период. Предварительно, это от 2 до 5 дней.
Об этом сообщил на брифинге глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Передается штамм "Омикрон" в семь раз быстрее, по сравнению со штаммом "Дельта", хоть и инкубационный период короткий.
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Он отметил, что "Омикроном" стали чаще болеть дети. А также, человек, заболевший "Омикроном", может инфицировать других уже в первые сутки после заражения.
В этом случае штамма значительно чаще возникает боль в горле, хотя это нельзя считать специфическим симптомом именно для этого штамма. Речь идет о 53% случаев против 34% для "Дельты".
Грозит ли Украине новая эпидемия
Ранее в Минздраве и СНБО прогнозировали начало новой вспышки коронавируса на конец января – начало февраля. Очередная волна заболеваний продлится, скорее всего, минимум до апреля.
В комментарии новостям "Сегодня" глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что пока нет оснований говорить о новой пандемии.
"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и пока нет оснований говорить о новой", – сказал Лапий.
По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.
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