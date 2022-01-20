В Минздраве назвали главные отличия "Омикрона" от других штаммов

Человек, заболевший "Омикроном", может быть заразен в первые сутки после инфицирования

"Омикрон" передается в семь раз быстрее / Фото: Коллаж: Сегодня

Важным отличием "Омикрона" от других штаммов коронавируса является более короткий инкубационный период. Предварительно, это от 2 до 5 дней.

Об этом сообщил на брифинге глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Реклама

Передается штамм "Омикрон" в семь раз быстрее, по сравнению со штаммом "Дельта", хоть и инкубационный период короткий.

Он отметил, что "Омикроном" стали чаще болеть дети. А также, человек, заболевший "Омикроном", может инфицировать других уже в первые сутки после заражения.

В этом случае штамма значительно чаще возникает боль в горле, хотя это нельзя считать специфическим симптомом именно для этого штамма. Речь идет о 53% случаев против 34% для "Дельты".

Реклама

Грозит ли Украине новая эпидемия

Ранее в Минздраве и СНБО прогнозировали начало новой вспышки коронавируса на конец января – начало февраля. Очередная волна заболеваний продлится, скорее всего, минимум до апреля.

В комментарии новостям "Сегодня" глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что пока нет оснований говорить о новой пандемии.

"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и пока нет оснований говорить о новой", – сказал Лапий.

По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.

Реклама

Ранее мы писали: