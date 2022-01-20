У МОЗ назвали головні відмінності "Омікрону" від інших штамів

Людина, яка захворіла на "Омікроном", може бути заразна в першу добу після інфікування

"Омікрон" передається у сім разів швидше / Фото: Колаж: Сьогодні

Важливою відмінністю "Омікрона" від інших штамів коронавірусу є коротший інкубаційний період. Попередньо це від 2 до 5 днів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу глава Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Передається штам "Омікрон" у сім разів швидше, порівняно зі штамом "Дельта", хоч і інкубаційний період короткий.

Він зазначив, що "Омікроном" стали частіше хворіти діти. А також, людина, яка захворіла на "Омікроном", може інфікувати інших вже в першу добу після зараження.

У цьому випадку штаму значно частіше виникає біль у горлі, хоча це не можна вважати специфічним симптомом саме для цього штаму. Йдеться про 53% випадків проти 34% для "Дельти".

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Чи загрожує Україні нова епідемія

Раніше в МОЗ та РНБО прогнозували початок нового спалаху коронавірусу на кінець січня – початок лютого. Чергова хвиля захворювань триватиме, найімовірніше, мінімум до квітня.

У коментарі новинам "Сьогодні" голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що поки що немає підстав говорити про нову пандемію.

"Якщо брати до уваги саме Україну, то поширення "Омікрону" в одній країні не є пандемією. Пандемія і так продовжується, і поки немає підстав говорити про нову", – сказав Лапій.

За його словами, штам "Омікрон" став причиною значного зростання захворюваності на COVID-19.

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