В Минздраве рассказали, как поступать вузам, если выявлен студент с симптомами COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного брифинга рассказал, как будут поступать в высших учебных заведениях при обнаружении у студента симптомов коронавирусной инфекции.

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Алгоритм идентичный тому, который рекомендуется для школ в случае обнаружения ученика с симптомами, сообщил министр. А именно – если есть признаки болезни во время занятий у студента, его сразу изолируют, надевают на него защитную маску и делают проветривание аудитории и помещений, в которых он находился. Также помещения проходят необходимую дезинфекцию. Далее следует обращение к медикам, которые будут вести заболевание студента далее.

Так же Степанов порекомендовал, как поступать и с учителями, и с родственниками учащихся, которые имеют подозрение на COVID-19. Сначала человек обращается к своему семейному доктору, делается ПЛР-тест. При позитивном результате, определяется дальнейшее лечение, а также устанавливается круг контактных особ, которые должны пройти самоизоляцию.

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Как писал ранее сайт "Сегодня", в новом учебном году дистанционное обучение вернется в школы. На сегодня 14 городов и районов Украины в "красной" зоне карантина. Это значит, что там школы будут работать дистанционно, пока эпидемиологическая ситуация не изменится. А некоторые школы уже начали предлагать родителям перевести детей на дистанционное обучение до конца года.

Также мы сообщали, что несмотря на то, что учебный год в 2020-м начнется с некоторыми ограничениями, траты на подготовку детей к школе выросли.

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