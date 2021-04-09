Наталья Тройнюкова, потерявшая двух дочерей в смертельном ДТП в Бродах: суд над виновником обязательно состоится

В Украине на слуху вновь оказалось одно из самых громких ДТП прошлого года – речь идет об аварии под Бродами Львовской области летом 2020 года. В этой аварии погибли две сестры – девочкам было 13 и 16 лет. Виновником аварии в МВД называют гражданина Франции, который после случившегося спешно уехал на родину. По информации матери погибших, подозреваемый на момент ДТП был сотрудником одного из дипломатических представительств. Возможно, именно поэтому ему удалось так быстро покинуть страну.

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В настоящее время МВД и Офис генпрокурора добиваются, чтобы подозреваемый понес ответственность. Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 48-летний француз Рашид Амани сменил номера мобильных телефонов и пытается избежать уголовной ответственности.

"Но так не будет. Ему предъявлено подозрение. Генеральная прокуратура потребует его выдачи для суда в Украине. Если Франция откажется выдавать своего гражданина для суда, мы потребуем суда над ним во Франции", – говорит замминистра МВД Антон Геращенко.

Мы разыскали маму погибших девочек – Наталью Тройнюкову. Она тоже пострадала в той ужасной аварии.

Наталья с дочками

Наталья уверена, что виновник аварии понесет ответственность за совершенное преступление. Не важно, во Франции или в Украине.

"Я считаю, что наиболее вероятен вариант, что все-таки суд состоится во Франции. Эта страна, как и Украина, своих граждан не выдает. Шансы высоки, потому как Франция – цивилизованная страна, дружественная к Украине", – говорит Наталья Тройнюкова. Погибшие в аварии девочки

Наталья рассказывает "Сегодня" о подробностях аварии. По ее словам, француз – друг семьи Тройнюковых – находился за рулем и ехал с нарушением правил.

"Мы выехали тогда из Киева около 9 утра, а авария произошла около 13:00. Этот человек, француз, который был другом нашей семьи, находился за рулем авто, в котором находились я и мои дети. С его стороны были нарушения. Например, пересечение сплошной, скоростной режим. В какой-то из моментов он выехал на "встречку" из-за обгона, столкнулся сначала с одним авто, от удара наше авто отбросило и ударило о фуру…", – рассказывает Наталья.

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Напомним, ранее сообщалось, что за прошлый год в Украине в ДТП погибли более 3,5 тыс. человек. Также сообщалось, что генеральный прокурор встретилась с мамой погибших девочек Натальей Тройнюковой. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

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