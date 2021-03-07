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В Мюнхене вандалы осквернили могилу Бандеры

7 марта, 17:05

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Надгробье облили неизвестным веществом

В Мюнхене неизвестные вандалы осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф.

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Об этом в твиттере пишет посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных. Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - пишет дипломат.

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В Мюнхене вандалы осквернили могилу Бандеры

Отметим, что могила лидера ОУН страдает не первый раз. В 2015 году на надгробье дважды писали ругательства аэрозольной краской. В 2016 году ее просто облили черной краской и оборвали украинскую символику. В 2018 году пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс к могильному кресту прикрепил баннер с надписью "Здесь похоронен украинский нацист".

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Степан Бандера кладбище ОУН могила Мюнхен
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