У Мюнхені вандали осквернили могилу Бандери

У Мюнхені невідомі вандали осквернили могилу лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф.

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Про це в твіттері пише посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти і покарати винних. Який сором, що демонізацією Бандери займається не тільки московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", – пише дипломат.

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Відзначимо, що могила лідера ОУН страждає не вперше. У 2015 році на надгробку двічі писали лайки аерозольною фарбою. У 2016 році її просто облили чорною фарбою і обірвали українську символіку. У 2018 році проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філліпс до могильного хреста прикріпив банер з написом "Тут похований український нацист".

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