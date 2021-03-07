Русский
$ 27,76
33,41
  1. Новини України

У Мюнхені вандали осквернили могилу Бандери

7 березня, 17:05

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Надгробок облили невідомою речовиною

У Мюнхені невідомі вандали осквернили могилу лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф.

Реклама

Про це в твіттері пише посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти і покарати винних. Який сором, що демонізацією Бандери займається не тільки московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", – пише дипломат.

В тренді
У Мюнхені вандали осквернили могилу Бандери

Відзначимо, що могила лідера ОУН страждає не вперше. У 2015 році на надгробку двічі писали лайки аерозольною фарбою. У 2016 році її просто облили чорною фарбою і обірвали українську символіку. У 2018 році проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філліпс до могильного хреста прикріпив банер з написом "Тут похований український нацист".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Степан Бандера кладовище ОУН могила Мюнхен
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі:
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі: "Це було пекло, люди кричали про допомогу"Євросоюз
Найдорожчий букет – за ціною квартири в Києві. Скільки коштуватимуть квіти 8 Березня
Найдорожчий букет – за ціною квартири в Києві. Скільки коштуватимуть квіти 8 БерезняУкраїна
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підлітка
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підліткаЄвросоюз
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валютуЕкономіка
Українців попередили про нову аферу в Мережі: шахраї крадуть з картки всі гроші
Українців попередили про нову аферу в Мережі: шахраї крадуть з картки всі грошіЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти