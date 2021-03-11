В НАН спрогнозировали, в каких областях будет больше всего заболевших COVID-19

Рабочая группа Национальной академии наук сделала прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине на 11-24 марта.
Как говорится на сайте НАН, для расчета использовали математическое моделирование развития заболевания.
В соответствии с рассмотренными сценариями, больше всего инфицированных ожидается в Киеве и семи областях:
- Винницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Львовская;
- Одесская;
- Черниговская.
Напомним, согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 10 400 и 8300 в течение недели 11-17 марта и 9900 в течение недели 18-24 марта.
Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украину завезут китайскую вакцину CoronaVac.
Также напомним, в Киевской области открыли запись в очередь на вакцинацию от коронавируса.
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