В НАН спрогнозировали, в каких областях будет больше всего заболевших COVID-19

Рабочая группа Национальной академии наук сделала прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине на 11-24 марта.

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Как говорится на сайте НАН, для расчета использовали математическое моделирование развития заболевания.

В соответствии с рассмотренными сценариями, больше всего инфицированных ожидается в Киеве и семи областях:

Винницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Львовская;

Одесская;

Черниговская.

Напомним, согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 10 400 и 8300 в течение недели 11-17 марта и 9900 в течение недели 18-24 марта.

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украину завезут китайскую вакцину CoronaVac.

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Также напомним, в Киевской области открыли запись в очередь на вакцинацию от коронавируса.

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