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В НАН спрогнозировали, в каких областях будет больше всего заболевших COVID-19

11 марта, 08:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Речь идет о семи регионах

Рабочая группа Национальной академии наук сделала прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине на 11-24 марта.

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Как говорится на сайте НАН, для расчета использовали математическое моделирование развития заболевания.

В соответствии с рассмотренными сценариями, больше всего инфицированных ожидается в Киеве и семи областях:

  • Винницкая;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Черниговская.

Напомним, согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 10 400 и 8300 в течение недели 11-17 марта и 9900 в течение недели 18-24 марта.

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда в Украину завезут китайскую вакцину CoronaVac.

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Также напомним, в Киевской области открыли запись в очередь на вакцинацию от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы прогноз Украина коронавирус
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