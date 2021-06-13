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В новом "университете Зеленского" будут баснословные зарплаты: Шкарлет назвал суму

13 июня 2021 7:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Еще в 2019 году Зеленский высказал уже легендарную фразу – предлагал сделать зарплаты преподавателей в 4 тысячи долларов

В новом президентском университете лучшим преподавателям будут платить не менее 4 тысяч долларов или евро, и это только начало.

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Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Радио Свобода.

По его словам, такое предложение озвучил президент Владимир Зеленский.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4000, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие", – отметил Шкарлет.

Напомним, еще во время своей предвыборной президентской кампании в 2019 году Зеленский озвучил уже легендарную фразу о зарплатах для учителей в 4000 долларов, однако имел в виду всех, а не только самого продвинутого в будущем вуза.

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"Когда мы были на Кипре... Кипр – воюющая страна. Ну как воюющая, там замороженный конфликт. И в этой части, греческой, там все хотят стать учителем. Там что-то такое – 3-4 тысячи заработная плата", – говорил он.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказывал нам в комментарии, зачем нужен Университет будущего Зеленского и каким он будет. По его словам, сегодня в стране есть "весьма неплохие" вузы, однако они "интегрированы в традиционные системы преподавания".

Смотрите также в сюжете, как недавно ученый совет Киевского университета Шевченко лишил Лукашенко статуса почетного доктора:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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