В Одессе из-за серьезного ДТП не ходят трамваи – погиб человек

На месте аварии работают правоохранители, они выясняют, что именно произошло

В Одессе трамвай сбил насмерть мужчину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе трамвай №3 сбил пешехода на Люстдорфской дороге, неподалеку от Бреуса. Мужчина от полученных травм умер на месте.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

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Что произошло

По данным "Одесгорэлектротранс", пострадавший пересекал рельсы в неположенном месте. Водитель трамвая сигналил пешеходу, а затем применил экстренное торможение.

"В 17:10 на Люстдорфской дороге (недалеко от улицы Бреуса) неизвестный мужчина попытался пересечь трамвайный путь в неустановленном для этого месте. В это время в направлении Древней площади двигался вагон трамвайного маршрута №3, водитель которого, увидев человека, применил звуковой сигнал и экстренное торможение. К сожалению, столкновения избежать не удалось, в результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и погиб", – говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Движение трамвайных маршрутов №3,13,27 временно приостановлено.

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Правила для пешеходов

Согласно правил дорожного движения, пешеходам запрещается:

выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение;

задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;

двигаться по автомагистрали или на дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

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