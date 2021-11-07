Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шевченко нашел работу 💉 Депутаты - антивакцинаторы Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🎡 Перестановки в Кабмине
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Одессе из-за серьезного ДТП не ходят трамваи – погиб человек

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 ноября, 20:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На месте аварии работают правоохранители, они выясняют, что именно произошло
В Одессе трамвай сбил насмерть мужчину.
В Одессе трамвай сбил насмерть мужчину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе трамвай №3 сбил пешехода на Люстдорфской дороге, неподалеку от Бреуса. Мужчина от полученных травм умер на месте.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

Реклама

Что произошло

По данным "Одесгорэлектротранс", пострадавший пересекал рельсы в неположенном месте. Водитель трамвая сигналил пешеходу, а затем применил экстренное торможение.

"В 17:10 на Люстдорфской дороге (недалеко от улицы Бреуса) неизвестный мужчина попытался пересечь трамвайный путь в неустановленном для этого месте. В это время в направлении Древней площади двигался вагон трамвайного маршрута №3, водитель которого, увидев человека, применил звуковой сигнал и экстренное торможение. К сожалению, столкновения избежать не удалось, в результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и погиб", – говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Движение трамвайных маршрутов №3,13,27 временно приостановлено.

Реклама

Правила для пешеходов

Согласно правил дорожного движения, пешеходам запрещается:

  • выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
  • внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
  • допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
  • переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение;
  • задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;
  • двигаться по автомагистрали или на дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦

7 ноября 1991. На страницах газет публикуют лозунги кандидатов в президенты Украины. Вот с какими лозунгами претенденты идут на выборы

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

153 131

заболело за неделю в Украине

0%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять