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В Одесі через серйозну ДТП не ходять трамваї – загинула людина

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
7 листопада, 20:10
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На місці аварії працюють правоохоронці, вони з'ясовують, що саме трапилося
В Одесі трамвай збив на смерть чоловіка.
В Одесі трамвай збив на смерть чоловіка. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі трамвай №3 збив пішохода на Люстдорфській дорозі, неподалік Бреуса. Чоловік від отриманих травм помер на місці.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

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Що сталося

За даними "Одесміськелектротрансу", постраждалий перетинав рейки в недозволеному місці. Водій трамвая сигналив пішоходу, а потім застосував екстрене гальмування.

"О 17:10 на Люстдорфській дорозі (неподалік вулиці Бреуса) невідомий чоловік спробував перетнути трамвайну колію в невстановленому для цього місці. У цей час у напрямку Стародавньої площі рухався вагон трамвайного маршруту №3, водій якого, побачивши людину, застосував звуковий сигнал і екстрене гальмування. На жаль, зіткнення уникнути не вдалося, в результаті чоловік отримав несумісні з життям травми та загинув" , – йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Рух трамвайних маршрутів №3,13,27 тимчасово припинено.

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Правила для пішоходів

Згідно з правилами дорожнього руху, пішоходам забороняється:

  • виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
  • раптово виходити, вибігати на проїжджу частину, зокрема на пішохідний перехід;
  • допускати самостійний без нагляду дорослих вихід дітей дошкільного віку на проїжджу частину;
  • переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо є розділова смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлена огорожа;
  • затримуватись та зупинятися на проїжджій частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
  • рухатися автомагістралі або на дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки та відпочинку.

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