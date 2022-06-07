В Одессе задержали депутата облсовета – на чем попался

Речь идет о главе одной из постоянных комиссий собрания

В Одессе депутат брал взятки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе задержали депутата областного совета. Его подозревают в получении взятки. По предварительных данных, он вымогал и получил 120 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции, передает "Думская".

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Что известно?

Речь идет о главе одной из постоянных комиссий собрания. По данным следствия, он вымогал и получил 120 тысяч грн.

Депутата задержали сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области и НАБУ.

В Молдове задержали украинского нардепа

В Молдове пограничная полиция задержала внефракционного депутата Верховной Рады Украины Евгения Яковенко. Нардепа доставили в следственный изолятор. Об этом сообщает издание deschide.md со ссылкой на свои источники.

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По данным молдавского издания, причиной задержания стало то, что депутат был объявлен в розыск по линии Интерпола Беларусью.

Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю сообщил, что Беларусь обвиняет Яковенко в коррупции и зарегистрировала запрос на его арест и экстрадицию.

Напомним, Евгений Яковенко прошел в Верховную Раду в 2019 году от партии ВО "Батькивщина" по избирательному округу №52 (Донецкая область) как беспартийный. В Раде был внефракционным.

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56-летний Яковенко с 2001 года занимает должность директора частного предприятия "Торгово-промышленная компания "Алькон", занимающегося оптовой торговлей.

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