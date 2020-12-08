В Офисе президента объяснили, как Украине избавиться от фейков

Фейковые новости нередко рождаются в угоду страны-агрессора, и с этим нужно что-то делать

Политика "единого голоса" для представителей власти и обязательная практика проверки достоверности информации (фактчекинг) для журналистов станет гарантией информационной безопасности внутри Украины и уменьшит количество фейков, часто выгодных стране-агрессору. Об этом рассказал в своей колонке для издания Комментарии советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Он предложил посмотреть на ситуацию со стороны общества, власти и медийного сообщества.

Общество заинтересовано в правдивой информации, но это возможно только при действительно открытой и демократической дискуссии, предполагающей столкновение мнений. В Украине нормальной информационной ситуацией считается тишина и спокойствие – без дискуссий и скандалов, а "так не бывает в демократиях".

Для власти главное, чтобы нашей демократией не пользовались против самой Украины. Для Украины обычное дело: СМИ могут разнести фейковую информацию со ссылкой на какой-то "источник". Нередко в этом заинтересована страна-агрессор, а "для Украины в целом – это всегда коммуникационный провал".

Для медиа важны эмоционализация, громкий заголовок, резкость выводов. В противном случае СМИ теряют читателей на более взвешенной подаче информации и фактчекинге. В результате это выливается в критику и скандализацию даже позитивных шагов власти.

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Подоляк считает, что в таких условиях всегда будет недопонимание, противоречия и гонка за сенсационностью.

"Единственное, что может сделать ситуацию чуть разумнее, это политика "единого голоса" для представителей власти и обязательная практика фактчекинга для журналистов. Если научимся этому, сохраним демократический характер общества, но при этом и уменьшим то количество фейков и самоедства, которым, к сожалению, славится наша коммуникационная среда", – резюмировал советник главы ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Главном управлении разведки Минобороны рассказывали, что Россия усилила информационную войну против Украины. В частности, речь идет о дискредитации руководства нашей страны, в том числе и через СМИ.

Также ранее мы писали, что СБУ накрыла "армию" российских ботов в Украине, которые распространяли фейки о COVID-19 и призывали к свержению конституционного строя.

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