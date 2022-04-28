В оккупированный Изюм приехал начальник Генштаба РФ – он хочет командовать войсками

Это может быть свидетельством сосредоточения руководства РФ на одержание тактических побед в регионе

Валерий Герасимов прибыл в Изюм. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированный Изюм Харьковской области прибыл начальник Генштаба из России Валерий Герасимов. Он хочет лично командовать войсками на Донбассе.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на издание Defense Express.

Авторы материала предполагают, что это может быть красноречивым свидетельством сосредоточения руководства РФ на одержани е тактических побед в регионе.

РФ накопила силы для наступления, ожидается несколько тяжелых недель

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцам стоит ожидать впереди несколько тяжелых недель. По его словам, РФ накопила силы для масштабного наступления на востоке нашей страны, но помощь Украине будет расти. Об этом Резников сообщил на своей странице в Facebook.

Реклама

"В ближайшие дни потребуется вся наша стойкость и чрезвычайное единство. Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам большие страдания. К сожалению, до победы мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы. Мы должны выдержать. И мы выдержим!" – подчеркнул министр обороны.