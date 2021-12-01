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В Ровно больной бешенством котенок покусал женщину. В городе ввели карантин

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
1 декабря, 17:14
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На территории города зафиксировали шесть случаев бешенства среди кошек с начала года
Карантин в Ровно продлится минимум два месяца.
Карантин в Ровно продлится минимум два месяца. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровно в частной ветеринарной клинике женщину укусил котенка. Животное погибло и во время лабораторных исследований у него обнаружили бешенство.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Подробности инцидента

Это произошло 27 ноября. Женщина лечила двухмесячное животное от воспаления и принесла его, чтобы сделать анализ крови. Во время сбора анализов и произошел укус. На следующий день животное погибло, а 30 ноября во время лабораторных исследований у него обнаружили бешенство.

"Женщину направили в городской травмпункт, с ней работают врачи. В местах, где находилось больное животное, провели дезинфекцию, потому что женщина была с ним и в клинике, и в магазине, и дома. Сейчас устанавливаем животных и людей, контактировавших с кошкой. Еще должны выяснить, откуда именно животное, потому что его, по предварительной информации, привезли в Ровно" , – объяснил начальник городского управления Госпродпотребслужбы Анатолий Сасовский.

Не первый подобный случай в Ровно

В городе в 2021-м году это уже шестой случай бешенства животных – все они обнаружены у кошек.

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Поэтому 1 декабря состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ровно. На ней утвердили план мероприятий и объявили угрожающую территорию, на которой обнаружили данное заболевание. Речь идет о участке в пределах улиц Соборная – Вербовая – Макарова – Королева.

Ввели карантин

На этой определенной территории наложим карантинные ограничения:

  • запрет проводить выставки и выводки животных,
  • запрещение вывозить животных за пределы этой зоны.

Кроме того, врачи пройдутся и бесплатно прививают животных этой территории от бешенства. Также по городу разместят объявления о бесплатной прививке в городской государственной больницы ветеринарной медицины по улице Малоровненской, 91.

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Карантинные ограничения из-за обнаруженного у двухмесячного котенка бешенства ввели на два месяца. В конце января, если не будет случаев бешенства на определенной территории, решением соответствующей комиссии карантинные ограничения будут отменены.

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