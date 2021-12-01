В Ровно больной бешенством котенок покусал женщину. В городе ввели карантин

В Ровно в частной ветеринарной клинике женщину укусил котенка. Животное погибло и во время лабораторных исследований у него обнаружили бешенство.
Об этом сообщает "Суспільне".
Подробности инцидента
Это произошло 27 ноября. Женщина лечила двухмесячное животное от воспаления и принесла его, чтобы сделать анализ крови. Во время сбора анализов и произошел укус. На следующий день животное погибло, а 30 ноября во время лабораторных исследований у него обнаружили бешенство.
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"Женщину направили в городской травмпункт, с ней работают врачи. В местах, где находилось больное животное, провели дезинфекцию, потому что женщина была с ним и в клинике, и в магазине, и дома. Сейчас устанавливаем животных и людей, контактировавших с кошкой. Еще должны выяснить, откуда именно животное, потому что его, по предварительной информации, привезли в Ровно" , – объяснил начальник городского управления Госпродпотребслужбы Анатолий Сасовский.
Не первый подобный случай в Ровно
В городе в 2021-м году это уже шестой случай бешенства животных – все они обнаружены у кошек.
Поэтому 1 декабря состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ровно. На ней утвердили план мероприятий и объявили угрожающую территорию, на которой обнаружили данное заболевание. Речь идет о участке в пределах улиц Соборная – Вербовая – Макарова – Королева.
Ввели карантин
На этой определенной территории наложим карантинные ограничения:
- запрет проводить выставки и выводки животных,
- запрещение вывозить животных за пределы этой зоны.
Кроме того, врачи пройдутся и бесплатно прививают животных этой территории от бешенства. Также по городу разместят объявления о бесплатной прививке в городской государственной больницы ветеринарной медицины по улице Малоровненской, 91.
Карантинные ограничения из-за обнаруженного у двухмесячного котенка бешенства ввели на два месяца. В конце января, если не будет случаев бешенства на определенной территории, решением соответствующей комиссии карантинные ограничения будут отменены.
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