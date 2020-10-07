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В рядах ВСУ еще одна смерть от COVID-19

7 октября, 12:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Умерший имел хронические сопутствующие заболевания

Коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудника Вооруженных сил Украины. Это уже 11 смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

Как рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ, летальный случай зафиксировали в Запорожской области. С 24 сентября мужчина проходил лечение в областной инфекционной клинической больнице с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония.

6 октября его состояние резко ухудшилось в связи с острой сердечной недостаточностью. К сожалению, интенсивная терапия не дала положительного результата.

"Работник ВС Украины, по имеющейся информации, имел хронические сопутствующие заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным", – говорится в сообщении.

Также в командовании отметили, что на данный момент в рядах ВСУ COVID-19 болеют 709 человек. За последние сутки, 6 октября, зарегистрировано 63 новых случаев коронавируса.

С начала эпидемии победить COVID-19 удалось 1762 военнослужащим. На изоляции (в том числе самоизоляции) сейчас находятся 797 человек.

Ранее мы сообщали, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины.

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Донбасс статистика ВСУ инфекция военнослужащие заражение коронавирус COVID-19
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