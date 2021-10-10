В Сети не верят в отравление Полякова алкоголем и метадоном и канцлер Австрии уходит в отставку из-за коррупционного скандала – главные новости за ночь

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Легковушка на скорости "впечаталась" в маршрутку – появилось видео страшного ДТП в Киеве
В Сети опубликовали видео момента столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Киеве на Броварском проспекте. На видео видно, как легковушка на огромной скорости двигалась по той же полосе, что и автобус. Когда авто приблизилось, водитель не убавил скорость, а протаранил заднюю часть автобуса.
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Канцлер Австрии уходит в отставку из-за коррупционного скандала. В чем его обвиняют
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об уходе со своего поста. Несколько дней назад прокуратура страны начала против него расследование по обвинению в коррупции.
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В Днепре, где во время пожара умерли два человека, на улице Литейной начался масштабный пожар в частном доме. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. Пока неизвестно, были ли в помещении люди – огонь охватил весь дом и спасатели не могли зайти внутрь.