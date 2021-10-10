Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Сети не верят в отравление Полякова алкоголем и метадоном и канцлер Австрии уходит в отставку из-за коррупционного скандала – главные новости за ночь

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
10 октября, 06:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пользователи Сети стали активно комментировать пост народного депутата Галины Янченко, а Себастьян Курц уже выступил по телевидению и заявил, что освобождает должность
Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, а в Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела. Коллаж "Сегодня".
Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, а в Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела. Коллаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Легковушка на скорости "впечаталась" в маршрутку – появилось видео страшного ДТП в Киеве

В Сети опубликовали видео момента столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Киеве на Броварском проспекте. На видео видно, как легковушка на огромной скорости двигалась по той же полосе, что и автобус. Когда авто приблизилось, водитель не убавил скорость, а протаранил заднюю часть автобуса.

Реклама

В Киеве автобус попал в ДТП
В Киеве автобус попал в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

"Какого парня угробили. Горите в аду": В Сети не верят в отравление Полякова алкоголем и метадоном

В социальной сети под постом народного депутата Галины Янченко (фракция "Слуга народа") разгорелся настоящий спор. В Сети не верят в отравление умершего 8 октября народного депутата Антона Полякова алкоголем и метадоном.

Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси. Коллаж "Сегодня"
Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси. Коллаж "Сегодня"

Реклама

Канцлер Австрии уходит в отставку из-за коррупционного скандала. В чем его обвиняют

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об уходе со своего поста. Несколько дней назад прокуратура страны начала против него расследование по обвинению в коррупции.

В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела. Коллаж "Сегодня".
В Австрии углубился политический кризис из-за коррупционного дела. Коллаж "Сегодня".

В Днепре вспыхнул масштабный пожар – огонь полностью охватил жилой дом

В Днепре, где во время пожара умерли два человека, на улице Литейной начался масштабный пожар в частном доме. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. Пока неизвестно, были ли в помещении люди – огонь охватил весь дом и спасатели не могли зайти внутрь.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

9 октября 1991. В Киеве продолжается демонтаж памятника Владимиру Ленину на Майдане Независимости...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

74 724

заболело за неделю в Украине

+19%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять