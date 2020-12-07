В США объяснили, почему Путин захватил Крым, и зачем ему Черное море

Россия захватила Крым в 2014 году после того, как увидела бездейственность Запада к своей агрессии в других странах и получила сигнал о безнаказанности. А Черное море России нужно для доступа к Средиземноморью и Атлантическому океану.

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Об этом рассказал "Радио Свобода" бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он напомнил, что Россия захватила часть Грузии, захватывала в плен украинских моряков – и ей ничего за это не было. По его словам, если НАТО не отстоит Черноморский регион, то россияне будут там делать что захотят.

"Ты знаешь, почему Путин захватил Крым? Потому что он увидел, что Соединенные Штаты и Великобритания не сделали ничего после того, как режим Башара Асада в Сирии пересек красную линию, намеченную президентом (США) Бараком Обамой. Иначе говоря, мы не продемонстрировали, что мы позаботимся о Крыме, не подтвердили это инвестициями в этот регион", – сказал Ходжес.

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Американский генерал отметил, что именно из Черного моря Россия управляет своей операцией в Сирии, руководит операцией в Ливии и единственный шанс России выйти в открытое море – это через Черное море.

"Россия пытается доминировать в Черном море, потому что им нужен доступ к Средиземноморью и Атлантическому океану. Поэтому дело даже не в президенте Путине, а дело в самой России. Вы знаете это лучше меня, что впервые Крым аннексировала Екатерина Великая. Через все эти территории Россия проектирует свою силу и расшатывает Запад. И все это возможно делать из портов в Крыму", – добавил Ходжес.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее бывший посол США в Украине Стивен Пайфер указывал на большую ошибку России при захвате Крыма. По его словам, агрессор в 2014 году не думал, с какими проблемами на полуострове столкнется через несколько лет.

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