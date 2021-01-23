В Станице Луганской обнаружили тайник с боеприпасами (фото)

Он находился в подвале местного жителя

В пятницу, 22 января, в Станице Луганской обнаружили тайник с ручными гранатами, запалами к ним и гранатометами.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Боеприпасы обнаружили в подвальном помещении дома одного из местных жителей. Они находились в деревянном ящике, в обычном пакете.

Правоохранители изъяли почти 30 ручных гранат Ф-1, а также три запала УЗРГМ и один РПГ-18.

По данному факту по адресу Станично-Луганского ГУ НП направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Реклама

/ Фото: ГПСУ В тренде Почему Лещенко молчит о ремонте элитной квартиры: эксперты подсчитали расходы

Отметим, что еще летом прошлого года по материалам Луганского пограничного отряда в отношении владельца этого жилья, 32-летнего жителя пгт Станица Луганская, начато уголовное производство по ст. 260 УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Мужчина более 6 лет является активным членом незаконных вооруженных формирований.

/ Фото: ГПСУ

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили группу лиц, подозреваемых в хранении, изготовлении и сбыте боеприпасов в больших размерах,а также обустройстве мастерской для их переработки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама