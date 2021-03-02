В Сумах патрульные привселюдно пытали задержанного инвалида (фото)

Сначала копы потребовали предъявить документы, а потом применили спецсредства

В Сумской области двум полицейским сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением спецсредств, мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, патрульные во внутреннем дворике одного из домов пристали к мужчине и потребовали предъявить документы. Тот отказался их предоставить и заметил, что не нарушает закон и является инвалидом второй группы. Это подтвердили соседи по дому и объяснили, что руководитель предприятия, где работает мужчина, уже направляется к ним с документами.

Реклама

Но копы все равно произвели физическое задержание мужчины, наступая коленом на его шею и голову. Затем ему на руки и ногу надели наручники и за них же потащили к автомобилю, чем причинили мужчине боль.

Потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести: многочисленные ссадины головы, руки и ноги, синяки, а также перелом пальца правой кисти.

Ковпаковский райсуд города Сумы установил, что требование полицейских предъявить потерпевшим документы для проверки не связано с нарушением им общественного порядка или другими неправомерными действиями. Кроме того, потерпевший не оказывал злостного неповиновения и активного сопротивления, посему состава административного правонарушения в его действиях не было и никаких оснований для задержания у правоохранителей не имелось.

Реклама

В отношении излишне ретивых копов открыто производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), санкции которой предусматривают лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в сентябре-2020 в Николаеве при задержании полицией внезапно умер 29-летний мужчина.

Также сообщалось, что в марте-2017 в райотделе полиции Днепра умер 36-летний задержанный.

А в Харькове нацгвардеец избил лауреата премии "Гордость страны".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама