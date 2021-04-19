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В ТКГ перенесли срочные переговоры по Донбассу: СМИ узнали причину

19 апреля, 09:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ситуация на Донбассе накаляется, враг наносит урон украинской армии, из-за чего было созвано экстренное заседание – но оно сорвалось

Сегодняшнее срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы перенесено на завтра. На нем должны были обсудить эскалацию ситуации на фронте.

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Об этом сообщил Интерфаксу источник.

Отмечается, что причиной стала неготовность ОБСЕ к экстренным переговорам в этой подгруппе.

"В понедельник было запланировано экстренное заседание профильной подгруппы в связи с обострением ситуации на линии разграничения. Однако из-за неготовности представителей ОБСЕ заседание перенесено на вторник", – сообщил источник.

А вот заседание остальных подгрупп и глав делегаций в ТКГ решено провести 27 или 28 апреля.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 апреля состоялось экстренное заседание ТКГ. Украина пыталась добиться прекращения огня на Донбассе, но подписать документ так и не удалось – Россия снова пошла в отказ.

В то же время в России заявили о безрезультатности заседания ТКГ и снова обвинили Киев.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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переговоры ОБСЕ Донбасс ТКГ
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