Українська
$ 28,27
32,88
  1. Последние новости Украины

В Украине без света остались десятки населенных пунктов

28 сентября, 10:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Непогода натворила немало бед

Из-за сильных дождей и порывов ветра, которые накануне обрушились на Украину, по состоянию на утро 28 сентября обесточены 37 населенных пунктов.

Реклама

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в шести областях:

  • Черниговская – 11 населенных пунктов;
  • Киевская – 9 населенных пунктов;
  • Днепропетровская – 5 населенных пунктов;
  • Запорожская – 5 населенных пунктов;
  • Сумская – 4 населенных пункта;
  • Кировоградская – 3 населенных пункта.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

В тренде
Ракетный щит сдерживания: военный эксперт объяснил, зачем он Украине

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

Реклама

Кроме того, в Житомире выпала полумесячная норма осадков. Машины "плавали" по улицам, на один из автомобилей во время грозы рухнуло дерево.

Также напомним, не так давно на Киев обрушился мощный ливень с ураганным ветром. Дожди шли в разных районах столицы – на Виноградаре, Петровке, Соломенке и Позняках.

Видео: Александр Марущак, "Сегодня"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы спасатели непогода Украина обесточены ГСЧС линии электропередач
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник
Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздникFun
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26Украина
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно о трагическом рейсе
Катастрофа Ан-26 под Харьковом: что известно о трагическом рейсеУкраина
Официальный список погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом
Официальный список погибших в катастрофе Ан-26 под ХарьковомУкраина
"Он тушил второго парня": что сказала Зеленскому мать выжившего курсанта Золочевского (видео)Украина
За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены
За минуту до падения обсуждали посадку: обнаружены "черные ящики" Ан-26Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять