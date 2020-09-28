В Украине без света остались десятки населенных пунктов

Из-за сильных дождей и порывов ветра, которые накануне обрушились на Украину, по состоянию на утро 28 сентября обесточены 37 населенных пунктов.

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Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в шести областях:

Черниговская – 11 населенных пунктов;

Киевская – 9 населенных пунктов;

Днепропетровская – 5 населенных пунктов;

Запорожская – 5 населенных пунктов;

Сумская – 4 населенных пункта;

Кировоградская – 3 населенных пункта.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

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Кроме того, в Житомире выпала полумесячная норма осадков. Машины "плавали" по улицам, на один из автомобилей во время грозы рухнуло дерево.

Также напомним, не так давно на Киев обрушился мощный ливень с ураганным ветром. Дожди шли в разных районах столицы – на Виноградаре, Петровке, Соломенке и Позняках.

Видео: Александр Марущак, "Сегодня"

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