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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине будет работать еще одна система тревоги – что придумали

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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26 февраля, 21:10
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В городах Украины предупредительная система оповещения станет эффективнее
Церковные колокола могут стать сигналами тревоги
Церковные колокола могут стать сигналами тревоги / Фото: Коллаж: Сегодня

Церковные колокола могут выступать сигналами тревоги в Украине. Услышав звон колоколов необходимо срочно переходить в убежища.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает РБК-Украина.

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Последовательность действий при звуке колоколов та же самая что и для сирен:

  • включить радиоприемник, телевизор и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты;
  • подготовить тревожный чемодан;
  • подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личную гигиену, запас еды;
  • провести противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение прочее);
  • закрыть все окна и форточки;
  • пройти в укрытие.

Как можно помешать врагу прекратить передвижение по территории Украины

  • Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.
  • Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.
  • Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100%, что это враг, не жалейте лес, зажгите его. Новый вырастет на костях оккупанта.
  • У кого в наличии экскаваторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас.
  • Вниманию владельцев оружия с оптическими прицелами, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.
  • Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага.

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