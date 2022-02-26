В Украине будет работать еще одна система тревоги – что придумали

В городах Украины предупредительная система оповещения станет эффективнее

Церковные колокола могут стать сигналами тревоги / Фото: Коллаж: Сегодня

Церковные колокола могут выступать сигналами тревоги в Украине. Услышав звон колоколов необходимо срочно переходить в убежища.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает РБК-Украина.

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Последовательность действий при звуке колоколов та же самая что и для сирен:

включить радиоприемник, телевизор и открыть государственные интернет-каналы связи для того, чтобы слушать распоряжения и указания органов исполнительной власти и местных отделов по вопросам гражданской защиты;

подготовить тревожный чемодан;

подготовить медицинскую аптечку, документы, средства связи, личную гигиену, запас еды;

провести противопожарные профилактические мероприятия (перекрыть газ, отключить электроснабжение прочее);

закрыть все окна и форточки;

пройти в укрытие.

Как можно помешать врагу прекратить передвижение по территории Украины

Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли . Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.

. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники. Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья , блокируйте также, не дайте им выйти.

, блокируйте также, не дайте им выйти. Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100%, что это враг, не жалейте лес, зажгите его . Новый вырастет на костях оккупанта.

. Новый вырастет на костях оккупанта. У кого в наличии экскаваторы, окапывайте населенные пункты , чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас.

, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас. Вниманию владельцев оружия с оптическими прицелами, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее – по обстановке.

Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, дезинформируйте врага.

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